«يوميات لورد ملنر في مصر».. مئوية ثورة 1919

المصدر: القاهرة - البيان

يعد كتاب «يوميات لورد ملنر في مصر ووثائق أخرى 1919-1920» باكورة أعمال دار الشروق المصرية لإحياء الذكرى المئوية لثورة 1919، ويضم يوميّات ألفريد ملنر؛ وزير المستعمرات البريطاني، حول أسباب الثورة.

وعثرت المؤلفة منى عبدالعظيم أنيس أثناء البحث على وثائق في الأرشيفات الوطنية للمملكة المتحدة بلندن، على مجلد مستقل بعنوان «لجنة ملنر (1919-1920)»، وسجل بالأحاديث التي أجراها لأعضاء اللجنة مع شخصيات ذات نفوذ في مصر، وبداخله وثيقة مكونة من 70 صفحة «فولسكاب» مكتوبة على الآلة الكاتبة عنوانها: «الأحاديث التي أجراها اللورد ملنر خلال رئاسته اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر».