«شاهد».. نظرة على مآسي الحرب

المصدر: باريس ـ مريم بومديان

جمع الكاتب الفرنسي سيرج ميستري، مجموعة من الصور النادرة التي توثق آلام ومآسي الحرب العالمية الأولى، في رواية حملت عنوان «شاهد»، لتقدم للقارئ شهادة مصورة على الورق في شكل ألبوم صور يشرح بكلمات رشيقة تترجم المشاعر التي تتضمنها الصور التي صورها مشاهير تصوير الحروب مثل «الإسباني جيردا تارو، وروبرت كابا، من مواليد إندري فريدمان»، ليقدموا للكاتب سيرج ميستري ذخيرة من الصور قدرها 4500 لقطة من أندر وأجمل لقطات الحروب رغم قسوتها.

أبعاد الصورة

وتكتسب رواية «شاهد» التي يسرد فيها الكاتب سيرج ميستري، حكايات توثق الحرب الإسبانية، أهميتها في سوق الكتب المصورة من أهمية الصور التي قتل مصوروها جميعاً في سن الشباب برصاص الحرب، حيث وثقوا معاناة المقاتلين واللاجئين والسياسيين، إبان فترة حكم الدكتاتور الإسباني فرانكو، وخاصة زمن الحرب الأهلية في إسبانيا «1936-1939»، قدمت رواية «شاهد» ومضات مترابطة ومتسلسلة بشكل تُظهر ملامح وأبعاد المعاناة، لتنتهي الرواية التي جسدها أشخاص حقيقيون، بين مصورين مشهورين في أوروبا بأنهم أمهر مصوري الحروب، وبين ضحايا وثقت الصور لحظات نهايتهم أو لحظات المعاناة والألم، وفي أحيان قليلة لحظة الفرار من الموت بعد أن كتب لهم عمر جديد، وجميعها لحظات لم يتجاهلها الكاتب سيرج ميستري، وأمعن في تشريح أبعاد صورتها وسرد ما سمعه من ورثة المصورين الذين وثقوا هذه اللحظات بلقطاتهم.

الصورة الكاملة

ولا تتوقف حدود الإبداع في رواية «شاهد» عند الصور والشرح، بل يزيد من قيمتها الفنية الربط بين أبطال الصور وتقديم صورة شبه كاملة عن حياتهم وظروفهم وقت الحرب وتفاصيل أخرى جعلت حضور أبطال الرواية الحقيقيين طاغياً على فصولها، ربما تكون قصاصات الصحف والمعلومات الواردة في الورق الأصفر الذي نحت الزمن جزءاً من روعته سبب هذا المذاق التاريخي الذي أكمل ملامح الرواية وأتم عذوبتها، فجعل القارئ يـ«شاهد» الرواية ولا يقرأها.

معانٍ ومبادئ

ورغم أن صور الرواية وأبطالها وتفاصيلها بالكامل تدور حول الحرب الأهلية في أوروبا وإسبانيا، إلا أن الكاتب، سيرج ميستري، نسج أفكاراً وتفاصيل بين الحكايات والفصول لترسيخ معانٍ ومبادئ ومعتقدات سائدة في أوروبا حول تلك الحقبة التاريخية وأحداثها الدرامية، مثل «العدالة، والتسامح، والديمقراطية، والأخوة، والاتحاد»، وجميعها مكتسبات الأوروبيين عموماً والإسبان على وجه الخصوص من سنوات النزاع، والحروب العالمية «الأولى والثانية».

الكتاب:شاهد المؤلف:سيرج ميستري الناشر:سابين ويسبيسرالصفحات:160 القطع:كبير