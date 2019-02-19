«مهرّج في شكواي».. شذرات شعرية وآفاق فكرية

المصدر: دبي - البيان

يواصل الشاعر والفنّان التشكيلي العراقي الهولندي، علي البزّاز، مشروعه الشعري المفتوح على إمكانات الكتابة النثرية المتنوعة، على مستوى البنية والشكل واللغة المكثّفة، إذ صدر له كتاب جديد بعنوان «كالزحف كالنذير، مهرّج في شكواي»، وهو الكتاب الثاني له الذي يصدر بالعربية بعد أربعة دواوين شعرية صدرت للكاتب باللغة الهولندية. الكتاب الجديد الصادر عن مؤسّسة «الموجة الثقافية» في المغرب، عبارة عن مجموعة من النصوص يختبر فيها الكاتب التجريب الشعريّ بأسلوبٍ حديث، شذريّ، يجمع ما بين الشعر والفكر، وهو يتطلّب قارئاً حذراً ويقظاً، مُحمّلاً بعدّته المعرفية وقدرته على الربط بين عناصر النص، من أجل تشكيل نظام للمعنى. ويأتي في مقدّمة هذه النصوص: المنفى، والغريب.