«قلبي يحدّثني».. رحلة روحانية في جماليات المعاني

المصدر: القاهرة - البيان

يحتوي كتاب «قَلبي يحدثني بأنك متلفي» للكاتب أسامة الصاوي، على مجموعة منتقاة من أجمل أشعار الصوفيين مثل: الحلاج، وابن الفارض، وعبدالقادر الجيلاني، وابن عربي، ورابعة العدوية، والسهروردي، وذي النون المصري، وسمنون المحب، وذلك في رحلة روحانية سامية وفريدة.

صدر الكتاب ضمن سلسلة «المكتبة الصوفية الصغيرة» التي تضم عدداً من كتب التصوف الأساسية والمهمة، صغيرة الحجم، سهلة اللغة، بسيطة العبارة، تهم كل من تجذبه الحكمة والزهد والتصوف، ولذلك فغلاف الكتاب وتنسيقه الداخلي جذابان، ويجمعان بين التراث والتصميم المعاصر في أناقة وبساطة.