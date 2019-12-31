«هوامش» شعرية على دفاتر الحياة

المصدر: القاهرة - البيان

يعتمد هذا الديوان تقنية الهامش، فيضع الهامش موضع المتن، ويسمى كل قصائده سوى قصيدة واحدة، هكذا: هامش الولد العجوز، هامش الصلاة، هامش الخروج، هامش الملل، هامش الذاكرة، هامش التراب، هامش الصراط، هامش الفراغ، هامش الكريسماس.

الديوان الصادر حديثاً تحت عنوان «هوامش على الصراط» للشاعر نور الدين جمال، ويضم 13 قصيدة من شعر التفعيلة. ونور الدين جمال شاعر ومسرحي، شارك في العديد من المهرجانات والملتقيات، ونشرت قصائده في مجلات ودوريات مختلفة، وحاز على جوائز، وله تحت الطبع، ديوان: «قيثارة وصبار»، ومسرحيتا: «ثورك الشك» و«صانع الأقفال».