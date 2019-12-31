بين التاريخ والسياسة دراسات فكرية وأدبية

المصدر: القاهرة - البيان

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاباً بعنوان «بين التاريخ والسياسة.. دراسات في تاريخ مصر والعالم العربي» مُهدى إلى المؤرخ الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة المصري الأسبق في الفترة من 2012 إلى 2014، ، أحد قامات الثقافة العربية، حيث جمع بين التاريخ، والأدب، والفكر، في شخصية رفيعة المستوى غلب عليها الاهتمام بالقضايا العربية، الذي قضى عمره في العمل الوطني والثقافي حتى تم تتويجه باختياره شخصية العام الثقافية في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2017.

يضم الكتاب أبحاثاً لصفوة المؤرخين المصريين والعرب، من بينهم الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور عبدالحميد شلبي، والدكتورة نيفين محمد رئيسة دار الوثائق القومية.