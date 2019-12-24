«في مصر القديمة».. بين الغموض والسحر والخيال

المصدر: القاهرة - البيان

يضم كتاب «غموض في مصر القديمة» 20 قصة، تدور أحداثها في أزمنة مصر القديمة وسط حالة من الغموض والسحر والخيال، وكتبها عدد من المبدعين، يجمع بينهم خيط سحري، والقصص هي: «روح تائهة، قبضة الإله، بعث مؤجل، الأفعى، انسلاخ عذب، درب الشمس، علم يندثر من بعدنا، لا مكان، غموض في مصر القديمة، هناك في الأعماق، حلم إيزادورا، غموض في مصر القديمة، صائدو الأرواح الملعونة، الآمن، «توت عنخ آمون».. نهاية ملك، نيفار، غموض في مصر القديمة، الملك الذليل، دماءٌ وضحك، قيامة أوزوريس».