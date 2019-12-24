المصدر: القاهرة- البيان

الكتاب الصادر حديثاً بعنوان «الشخصية المصرية في الشعر الحديث» للدكتور عبد العاطي كيوان، أستاذ الأدب الحديث يشتمل على بابين بعد المدخل، الذي استعرض فيه المؤلف سمات الشخصية الإنسانية، وما تمتاز به من خصائص عبر تاريخها الطويل، فكان الباب الأول منها تحت عنوان: الشخصية المصرية في مرحلة البعث القومي عبر تاريخها الحديث، ويضم أربعة فصول، الأول عن البعث القومي الإسلامي، والثاني تتبع فيه مراحل البعث الوطني، أما الثالث فتحدث فيه عن البعث القومي الفرعوني، الذي ظهر على سطح التاريخ المصري الحديث، وأفرد للبعث القومي العربي الفصل الرابع الذي يتأرجح بين هذه التيارات.