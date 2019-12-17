«أطروحة خيال» خليط من حكايات

المصدر: القاهرة - البيان

«أطروحة خيال» هو عنوان مجموعة من الكتب الصادرة حديثاً بالأسواق المصرية للكاتبة شيخة العامودي، وتضم المجموعة عدداً من عناوين الكتب تحت أسماء «أطروحة خيال.. حمامة الدار» ، «أطروحة خيال.. كتاب الحياة»، «أطروحة خيال.. مرافئ الأيام»، «أطروحة خيال.. كتاب الحب».

وجاء على غلاف الكتب كلمة لمؤلفتها شيخة العامودى: «في مجلدات الحياة كلمات تشبهنا، كلمات مقتبسة، وكلمات تنعم فيها الخيالات، أجملها ما كانت منتزعة من خواطر وحي المسرات أو طعمت بمذاقات من تجارب الحياة، نبحر في الحياة من كنوز المعارف نقتني، ومن الذكريات ندخر لنقلبها على هون كلما احتضنتنا مرافئ الأيام، في أطروحتي أستبصر نبض القلوب وسطوى العقول والحظ على هون حركة الأنامل وهدب العيون، في كتابي أقدم لكم خليطاً من حكايات، حديثاً ذا تأملات، ومواقف من الحياة، صغتها لكم بأسلوب ميسر، وأهديتكم خلالها من كاميرتي التقاطات».