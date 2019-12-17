«الأسئلة الممنوعة» فرز الأفكار الجامدة

المصدر: القاهرة - البيان

يضم هذا الكتاب مقالات متنوعة في قضايا وشؤون مختلفة كتبتها كاتبة لها توجهاتها وقناعاتها، وأرست قواعد متجددة لنشر الأسئلة المحظورة في مجتمعاتنا الشرقية والتي من شأنها تجميد العقل والعقلانية.

الكتاب المعنون بـ «الأسئلة الممنوعة وتجميد العقل»، عمدت خلاله الدكتورة نوال السعداوي لإعمال العقل وإعادة فرز الأفكار الجامدة المتوارثة والتي صارت مكوناً رئيسياً في الذهنية العربية، ودعت في مقالاتها لرفض العادات والتقاليد التي نسبت خطأ للعقيدة الإسلامية. وتعرف السعداوي في أوساط المثقفين والمفكرين العرب بأفكارها الجريئة التي تجترئ على التابوهات المتوارثة دون أن نكلف أنفسنا بإعادة فرزها.