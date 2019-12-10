«أمّة في خطر».. حالة العرب السياسية والفكرية خلال 100 سنة

المصدر: القاهرة - البيان

يتناول هذا الكتاب الحالة السياسية والفكرية في العالم العربي في المئة سنة الأخيرة، كما يعرض مؤلفه رؤيته لأوجه الانكسار وأسباب التراجع، ثم يقدِّم تصوراً بشأن المشروع الحضاري العربي.

الكتاب الصادر حديثاً للكاتب السياسي أحمد المسلماني بعنوان «أمة في خطر»، يتناول في الفصل الأول منه دور الدولة العثمانية في إفاقة الغرب وتغييب المسلمين، وكيف كان فتح القسطنطينية -على أهميته التاريخية الكبرى- بداية صعود أوروبا وأفول العالم الإسلامي.

وبينما يحمل الكتاب عنوان «أمّة في خطر» فقد جاءت الخاتمة بعنوان «أمّة في أمل».