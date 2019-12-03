«أفكار فوق العادة».. بناء الشخصية الناجحة

المصدر: القاهرة - البيان

القضية التي يعالجها مؤلف الكتاب هي كيفية بناء الشخصية الناجحة، وذلك من خلال مأدبة علمية وأدبية ساحرة يقدمها الكاتب بأسلوبه الرشيق.

فهو يرسم بالألوان مفهوم النجاح بعيداً عن سطحية وكهنوتية أدعياء التنمية البشرية، ثم يحاول نزع فتيل العزائم النائمة ويصطحبك في رحلة النجاح بوضع يديك علي هدفك ويدعوك إلى أن (تجهز حقائبك؟).

ويزودك الكاتب د. أحمد البهنساوي في كتابه «أفكار فوق العادة» بكل مستلزمات الرحلة ويحدثك عن المطبات الهوائية التي ستقابلك ثم عن قطاع الطريق وأعداء النجاح الذين سيعترضونك وكيف تتغلب عليهم، وأخيراً دعوة لتصحيح المفاهيم المغلوطة في حياتنا والحفاظ على رمانة الميزان وبوصلة الاتزان في حياتك العملية والروحية.

والكاتب يعتمد في ذلك على تجاربه ومعاناته ثم على ثقافته الموسوعية التي جمعت بين العربية والأجنبية بمنظور فكري راقٍ.