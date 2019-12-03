«الصحافة الإسلامية».. الإشكاليات وسُبُل النهوض

المصدر: القاهرة - البيان

ينتقد هذا الكتاب الصحافة الإسلامية بشكل موضوعي ويتهمها بقصور الرؤية وضيق الأفق، كما أنها لا تحل مشاكل المواطنين ولا تخفف من معاناتهم.

ويركز الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «الصحافة الإسلامية.. الإشكاليات وسبل النهوض»، لمؤلفه الدكتور محمد سعد الحداد، على ترسيخ مفهوم الأمانة الصحفية، وتحري المصداقية فيما تبثه الصحافة الإسلامية من أخبار وتقارير حتى لا تحدث «بلبلة» واسعة لدى الرأي العام لا يُحمد عقباها.

ويشدد الكتاب على أن تكون رسالة الصحافة الإسلامية واضحة وواقعية، خالية من التخلف والجمود؛ لتصبح أكثر فاعلية على مواجهة تحديات العصر.

يطرح الكتاب أسئلة مثل «أين الصحافة الإسلامية؟» و«ما مقوماتها وكيفية النهوض بها؟»، ثم يبرز عناصر النهوض بها وانتشالها من بين حجب الضباب.