المصدر: القاهرة- البيان

انتهت الكاتبة والروائية والسيناريست وعضو اتحاد كتاب مصر ريم أبو عيد من كتابة روايتها الجديدة ستانلي (ترنيمة الحب والحرب والحياة)، وهي الجزء الثالث والأخير من ثلاثية الإسكندرية التي كتبتها في العامين الماضيين والتي تضم ثلاثة أجزاء وهي متروبول (أنشودة الزمان والمكان) – الجزء الأول، سان ستيفانو (تراتيل الروح والنفس والجسد) – الجزء الثاني، وستانلي التي كتبتها مؤخراً، والتي تشارك بها في جائزة إحسان عبدالقدوس الأدبية.

ومن المقرر أن تتم طباعة أجزاء الثلاثية طبعة جديدة بأغلفة متميزة لتشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.