محمد ناجي.. رائد الحركة التشكيلية

المصدر: القاهرة - البيان

يعرض هذا الكتاب من تأليف تأليف جرجس بخيت حياة الفنان محمد ناجي الشخصية ومراحله الزمنية، والأماكن التي عاش فيها، وأهم الملامح الثقافية التي تأثر بها.

يضم الكتاب ملحقاً بالصور، يتضمن أعمال ناجي، منها بورتريه لسيدة من الإسكندرية، ولوحة نهضة مصر، الرامسيوم مدينة هابو، بائع العرقسوس، نساء يخبزن، وغيرها العديد من لوحاته الفنية.

وقد امتاز إبداع ناجي الفني بخصوصيته المرتبطة بالمحلية المصرية، لذا يعد علامة فارقة في تاريخ الفن المصري الحديث . جدير بالذكر أن الفنان محمد ناجي، مصور من رواد الحركة التشكيلية، توفي في أبريل عام 1956، وتميز أسلوبه بالرومانسية.