المصدر: القاهرة - البيان

يحتوي هذا الديوان الصادر حديثاً تحت عنوان «رواية مفقودة» للشاعر وائل السمري، 10 قصائد مقسمة إلى قسمين، جاء الأول بعنوان «جُرحٌ» وتغلب على قصائده الطبيعة التاريخية، التي تتجلى منذ البداية في إهداء الديوان الذي جاء نصه «إلى التاريخ.. تعظيماً وتسليماً على عبَثِكَ الأزليّ المقدَّس».

بينما جاء الجزء الثاني بعنوان «تعديل» واحتوى قصائد يغلب عليها الطابع الذاتي الذي يستعرض الخبرة الحياتية بين الحب والقدر واليأس والأمل. «رواية مفقودة»، هو الديوان الثاني للشاعر بعد «الساقي» والإصدار الثالث له، بعد كتاب «ابني يعلمني».