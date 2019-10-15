المصدر: القاهرة - البيان

يعالج كتاب «علاقات مصر بدول حوض النيل - حركة التحرر في الكونغو»، من تأليف د. زكي البحيري، موضوعه من خلال تتبع دعم مصر لحركة التحرر في الكونغو.

وتتعرض فصول الكتاب لدور الثورة المصرية (ثورة 23 يوليو 1952 الناصرية) في دعم حركة التحرر الأفريقي، وإسناد حركات التحرر الوطني من الاستعمار ببلدان القارة خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والكونغو والاستعمار البلجيكي، وحركة تحرير الكونغو وإعلان استقلاله، وتجربة الإدارة الوطنية في الكونغو في عام الاستقلال، والأمم المتحدة وموقفها من مشكلة انفصال إقليم كاتنجا، وحول الثورة المصرية، واستمرار الكفاح الوطني في الكونغو والدور المصري في هذا المجال.