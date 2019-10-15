حرب مصر العظمى.. أصداء انتصار غيّر خريطة الأحداث

المصدر: القاهرة - البيان

يتناول هذا الكتاب انتصار أكتوبر العظيم الذي غيّر خريطة الأحداث في المنطقة وما زالت أصداؤه تتردد حتى الآن رغم مرور كل تلك السنوات.

الكتاب الذي صدر حديثاً تحت عنوان «أكتوبر 73.. حرب مصر العظمى» للكاتب أحمد السرساوي، جاء في مقدمته على لسان اللواء الدكتور سمير فرج المفكر العسكري: «إحدى «معجزات» «حرب أكتوبر المجيدة في 73 استمرارها في الكشف عن جديدٍ ما أو تفاصيل مجهولة وأحداث مثيرة كل عام !.. وككل الأحداث العظيمة في التاريخ.. تظل قادرة على ضخ ما يثيرنا ويثير إعجابنا ويدهش عقولنا كل فترة.. فما زالت أسرار وقصص ووقائع في الحرب العالمية الثانية لم يُكشف عنها الستار بعد، وما زالت تملك بعض الخفايا في الخزائن يكتنفها الغموض رغم انقضاء عقود طويلة على انطفاء نيرانها في سبتمبر 1945».

خريطة

ويضيف اللواء د.سمير فرج في مقدمته للكتاب: «فما بالنا بحرب أحدث غيرت خريطة الصراع فى الشرق الأوسط.. ولا أبالغ لو قلت فى العالم .. فضلا عن تميز تكتيكاتها، وتعقد عملية العبور وما بعدها.. حتى وصفوها فى الأكاديميات العسكرية الغربية بأنها قطعة نادرة من فنون الحرب باعتبارها عملا فريدا».

قصص

وفي هذا الكتاب يقدم مؤلفه بعضاً من القصص «الجانبية» الجديدة عن تلك الحرب رغم مرور تلك السنوات.. وذلك على لسان من عاشوها لحظة بلحظة.. فأبطال كتابه الجديد ليسوا ممن «سمع» عن الحرب أو قرأ فيها.. لكنهم عاشوا أحداثها واختلطت بأعصابهم وحياتهم ومشاعرهم في كل «تفصيلة منها» رغم أن بعضهم لم يشارك مباشرة في ميادين القتال، ومع ذلك كانوا جزءاً أصيلاً منها.

و من الملفت أيضا أن يضم الكتاب مجموعة صور نادرة ومدهشة عن انتصار أكتوبر سيشهدها البعض لأول مرة بعدما خرجت من الأرشيفات الخاصة.. رغم مرور سنوات على هذا الإنجاز العظيم.