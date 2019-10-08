«شعر العامية».. نهاية الحرب مع «الفصحى»

المصدر: القاهرة - مها سمير

يصف مؤلف الكتاب الدكتور صلاح فضل، بأنه بداية انتهاء عصر الحروب اللغوية بين الفصحى والعامية، وتشجيعاً للعامية لتنتقل من مجرد أدوات للتواصل اليومي إلى كنوز فنية وأدبية. الكتاب بعنوان «شعر العامية من السوق إلى المتحف»، يقول عنه فضل: «إنه معاهدة سلام وصلح وتقارب بين لهجتنا العامية ولغتنا الثقافية العليا، فشعراؤه بيرم التونسي وصلاح جاهين وفؤاد حداد، استخدموا مستوى من العامية شديد القرب من الفصحى بكلماتها وتعبيراتها ومجازاتها وفنونها القولية وأمثال وثروة لغوية لا ينبغي إهدارها».