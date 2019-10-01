«دراما المخابرات».. الهوية الوطنية في السينما والتليفزيون

المصدر: القاهرة - البيان

يتناول هذا الكتاب، انطلاقاً من كون المضمون السياسي أحد مؤشرات الهوية الوطنية، مفهوم الهوية الوطنية المصرية في الدراما السياسية المقدمة في السينما والتليفزيون، حيث إن الدراما، كما يقول الكتاب، هي فن الحياة، وموضوعاتها وشخوصها مستمدة من الحياة، مجسدة لواقعها وقضاياها ومشكلاتها، ومعبرة عن حياة الإنسان بصفة عامة.

الكتاب المعنون: «دراما المخابرات وقضايا الهوية الوطنية» للدكتورة دعاء أحمد البنا، جاء في أجوائه: وكما أن الدراما هي «فن الحياة»، فهي أيضاً من «فنون الإعلام»، وهي فن متكامل فيه (سيناريو وصوت ومؤثرات صوتية وإضاءة وتصوير وتمثيل وإخراج.. إلخ).