«بناء المفارقة».. إعادة قراءة البلاغة العربية

المصدر: القاهرة - البيان

يهدف كتاب «بناء المفارقة في البلاغة العربية» لإعادة قراءة تراث البلاغة العربية القديمة في ضوء نظريات النقد الحديث، وبناء الكتاب يتكون من مقدمة نظرية تحدد صور المفارقة المعجمية والاصطلاحية والفلسفية لدى العرب، ثم مقارنتها بمفهوم الغرب. وقسمت المؤلفة الكتاب لثلاثة أبواب رئيسة وفق التقسيم التراثي لأقسام البلاغة، من حيث أقسام البديع، البيان، والمعاني.الكتاب الصادر حديثاً اتخذت كاتبته الدكتورة نانسي إبراهيم بناء الأسلوب على خلاف مقتضى الظاهر معادلاً موضوعياً لمفهوم المفارقة.