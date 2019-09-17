دراسة للمشهدين المصري والتونسي

المصدر: القاهرة - مازن قاسم

هذا الكتاب ثمرة جهد امتد لسنوات في دراسة المشهد الإعلامي المصري والتونسي وتحولاته عبر نصف قرن، ودور الشباب العربي في المشاركة السياسية عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.

الكتاب يضيف إلى رصيد الإهتمام المتزايد بدراسة توجهات الشباب العربي في القرن الحادي والعشرين، في ضوء المؤثرات الجديدة المتمثلة بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتغيرات في مفاهيم المشاركة السياسية.

يهتم الكتاب الصادر تحت عنوان «الإعلام والمشاركة السياسية للشباب.. مصر ــ تونس نموذجاً»، وفق ما يؤكده مؤلفه محمد عبده، بالكشف عن آثار الدور الجديد للإعلام على الشباب العربي، والتعرف إلى طبيعة العلاقة بين التعرض للفضائيات العربية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من جهة، ومستويات المشاركة السياسية لدى الشباب العربي في مصر وتونس نموذجاً من جهة أخرى.

حالة نموذجية

مصر وتونس، موضع اهتمام الكتاب، تمثلان حالة نموذجية بحكم خبرة السنوات الماضية، حيث لعب الإعلام ومواقع التواصل وتفاعل الشباب مع القضايا السياسية والاجتماعية دوراً كبيراً في التحولات التي مر بها البلدان.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول تناول الأول منها مفهوم الشباب، ومفهوم المشاركة السياسية وأبعادها ومستوياتها. فيما استهدف الفصل الثاني الشباب العربي والمشاركة السياسية التقليدية، ودور الشباب في ثورتي مصر وتونس، ومقترح لتمكين الشباب سياسياً.

قبل وبعد

واستعرض الفصل الثالث مفهوم المجال العام والأطراف الفاعلة فيه، وطبيعة المجال العام في العالم العربي، وعلاقة وسائل الإعلام التقليدية والمستحدثة بالمجال العام.

ورصد الفصل الرابع واقع الإعلام المرئي في مصر وتونس قبل الثورتين وبعدها، فيما تناول الفصل الخامس الواقع التطبيقي للمشاركة السياسية للشباب في مصر وتونس مختتماً هذا الفصل بطرح رؤية مستقبلية. وفي تقييم أولي يمثل هذا الجهد، الذي يقدمه الكاتب، انعطافة مطلوبة على القضايا الراهنة، بالرصد والتحليل.