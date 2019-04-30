«أنين» سرديات تتغنى بالقيم الإنسانية

المصدر: القاهرة - البيان

يضم هذا الكتاب مجموعة من القصص الواقعية التي تبوح نصوصها بقيم إنسانية يفتقدها الإنسان في ظل الزحام الذي يحتويه وإلحاح الأزمات المادية والنفسية التي تسيطر على الذات، وفي ظل تلك المواجهة تنثال العواطف والانفعالات والغرائز وتتحدد الرؤى وردود الأفعال، وينسى الإنسان أن الشرارات الصغيرة تنتج عنها حرائق مستعرة، ويضعف الإنسان شيئاً فشيئاً، ويسقط في بئر الخطيئة ويعذبه الضمير، ويندم على فعلته، ويشكر الله على ستره ويتوب توبة صادقة.. الكتاب الذي صدر حديثاً تحت عنوان «أنين الخطيئة» من تأليف الدكتور أحمد صبيح.