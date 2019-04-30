السياف وابنة الجنرال.. مهمة إنقاذ وقصة بطولة

المصدر: القاهرة - البيان

أحداث هذه الرواية مخابراتية مفعمة بالحركة والإثارة والتشويق والرومانسية، صاغتها الكاتبة ميسون سرور تحت عنوان «آدم السياف وابنة الجنرال»، عن ضابط المخابرات المصري (آدم السياف)، الذي يتم تكليفه بمهمة خطرة معقدة، فيقود رجال قوة حورس الخاصة لأول مرة بأوامر من قائده الجنرال، ويسافر (آدم السياف) مع فريقه إلى فرنسا لإنقاذ ابنة الجنرال المختفية، وإعادة الجاسوس المصري الخائن الهارب إلى مصر لمحاكمته، وإنقاذ زميله الضابط المصري الأسير، والحصول على قائمة سفاح الموساد السرية.