المصدر: القاهرة- البيان

وأنا أكتب هذه السطور أضرب عُرض الحائط بجميع أفكاري السابقة حيث لا أرى وجوداً لفكرة «المرض النفسي الأعظم»، لا يوجد ألم أعظم من ألم آخر، ولكْن كلُ منا يعاني بطريقته ووفقًا لظروفه الخاصة. هذا ما جاء على لسان الكاتبة وفاء شلبي في كتابها: «شيزلونج - مذكرات معالجة نفسية»، وتواصل قائلة: أحاول في كتاب «شيزلونج» أن أمنح القارئ فرصة كي يطرق.

يطرق باب العيادة النفسية زائراً لا مريضاً؛ فيخترق عالم العلاج النفسي بما ينطوي عليه من إثارة وغموض وأسرار؛ فيشعر بمعاناة المرضى النفسيين عن كثب، ويُشاطرهم أفكارهم وأن يراقب المعالجين وعلاقاتهم بمرضاهم وبأنفسهم، عبر ثلاث وعشرين قصة حقيقية، وبأسماء مستعارة، في إطار «يوم في حياة مريض نفسى».