المصدر: القاهرة - البيان

يعد هذا الكتاب دراسة فريدة في مجال فلسفة العمارة الإسلامية، ويلقي الضوء على تراث المعمار الإسلامي بالقاهرة من منظور أنثروبولوجي، ويعالج علاقتها الوطيدة بوقائع التاريخ الاجتماعي والسياسي في مصر الإسلامية.

الكتاب المعنون بـ«إرث الحجر.. سيرة الآثار المنقولة في عمارة القاهرة الإسلامية» للدكتورة رضوى زكي، يسعى لتقديم منظور تاريخي شامل للتجربة الإسلامية المصرية في البناء، عبر توظيف الآثار المنقولة، ترتكز جغرافياً على مدينة القاهرة، وتتبع الظاهرة زمنياً على مدار فترة تقارب تسعة قرون.

كما يهدف الكتاب إلى الإلمام بمختلف جوانب ظاهرة استخدام العناصر المعمارية والآثار المنقولة في العصور الإسلامية بمدينة القاهرة.