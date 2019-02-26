أعلام معاصرون.. قدوة للشباب

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان

يعرض هذا الكتاب لنحو 19 علماً من أعلام برزوا في العديد من المجالات فى التاريخ والأدب والفن ورموز من العسكرية المصرية، حيث تحدث المؤلف عن جهود هؤلاء، كل في مجاله.

يقع كتاب «أعلام مصريون معاصرون» في ثلاثة فصول ويتناول 9 مؤرخين بينهم مؤرخ الأندلس محمد عبدالله عنان، والمؤرخ الأديب حسين مؤنس، والمؤرخ عصام الدين الشيال، وشيخ مؤرخي دار العلوم محمد ضياء الدين الريس. كما يتناول 5 من الأدباء بينهم الشاعر والناقد الفني كمال النجمي، والدكتور إبراهيم عبده، والدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي، والدكتور حسين نصار، والشاعر جلال الأبنودي، والناقد الفني عبدالنور خليل.