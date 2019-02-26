«الأقاصيص المئة قبل الأخيرة».. من قلب الحياة

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان

يضم هذا الكتاب 100 من الأقاصيص التي تعد نموذجاً لما يمكن أن يمر به كثيرٌ من الناس، عندما يجدون أنفسهم في قلب الحياة، ووسط ضبابها وبهائها، وبين خداعها وغدرها مرة، وبين انفراجها وزهوها مرة أخرى.

الكتاب الصادر حديثاً، والمعنون بـ «الأقاصيص المئة قبل الأخيرة»، للدكتورة نيفين عبد الجواد، تقول مؤلفته في المقدمة: «إذا كنا قد اعتدنا على سماع الحكايات والحواديت قبل النوم ونحن صغار، فبعد أن كبرنا، يكون استيقاظنا من النوم قد أضحى ضرورة لا مفر منها، لنظل أحياء، لذا، فإنها رحلتك للصعود، التي ستبدأ فور اتخاذك قرار الاستيقاظ من سُباتك العميق.. فلا تؤجلها».