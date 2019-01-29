«لهيب الثلج».. هوامش وخصوصية

صدرت أخيراً، عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة، مجموعة قصصية بعنوان «لهيب الثلج» للقاص المغربي حسن شوتام، تتضمن قصصاً متنوعة الحجم والفكرة واللغة، تتصدرها توطئة بقلم الروائي المغربي عبده حقي، وتقع المجموعة في 92 صفحة من القطع المتوسط.

قدّم عبده حقي للمجموعة القصصية بقوله: «ليس هناك أجمل وأصدق وأبدع من كتابة الهامش، في الهامش يكمن التفرد وتنحسر دائرة الكتابة في رحم بلورة الخصوصية».

وشوتام قاص ومسرحي مغربي، من مواليد 1976م، نشرت له العديد من الخواطر والقصص القصيرة منذ المرحلة الثانوية في صحف محلية وعربية.