«نلعب مع اللّغة».. مقاربات وجدوى

توصّف الكاتبة نجلا جريصاتي خوري، في كتابها «نلعب مع اللّغة»، مُقاربةً جَديدةً لِبناءِ عَلاقَةٍ إبداعيَّةٍ للأطفال مَع اللُّغةِ العَربيَّةِ عبرَ اللَّعبِ والمُتعَةِ، إذ يتضمَّنُ الكتاب تَمارينَ وَأنشِطةً تُشجِّعُ الطِّفلَ على اللَّعبِ مَع اللُّغةِ والحُروفِ.

وتضمن الكاتبة مؤلفها جملة من السياقات اللغوية عبر ألعاب ممتعة وجاذبة، مستفيدة من خبراتها كونها مربية وباحثة عملت في محو الأمية (1969-1972) وفي مجال ثقافة الأطفال، وأسست فرقة «صندوق الفرجة» للدمى وخيال الظل (1979-1999)، كما صممت ألعاباً للأطفال (1984-1989)، وعملت في المجال التربوي في المخيمات الفلسطينية (1989-1999).