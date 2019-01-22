الاحتباس الحراري ومستقبل الأرض

المصدر: دبي - البيان

تدرس المهندسة سمر عبدالدائم في هذا الكتاب ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال فهم مناخ الأرض العام ثم الظاهرة الطبيعية المهمة للحياة على سطح الأرض وصولاً لما نعاني منه اليوم من احترارٍ، وتوضيح ذلك من خلال شرح ارتفاع متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية، وتجد لذلك مدخلاً من خلال دراسة موقع الأرض في الفضاء الكوني العظيم، وإدراك حجمها. وأنواع الأشعة الشمسية وطريقة وصولها للأرض مجتازةً الغلاف الجوي وفهم تفاصيل الأخير لإدراك لاحقاً مفهوم الاحتباس الحراري .

ثم تخوض في أسباب الاحتباس الحراري الحالية، وبرهان أن الإنسان يقف وراءها بشكل مباشر. وتقيِّم الخطر المُحدق بالكرة الأرضية وبالبشرية الناجم عن الاحتباس الحراري من خلال شرح أهم آثار هذه الظاهرة من ذوبان للثلوج وارتفاع لمستوى البحار وغير ذلك. وتختتم باستعراض الحلول لتجنب هذه الأزمة والتي يقترحها العلماء ويتبناها القادة والمؤتمرات العالمية التي تسن القوانين.