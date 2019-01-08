«تجار القاهرة في عصر محمد علي».. يبحث المتغيرات

في كتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018، يحاول الدكتور رزق حسن نوري الوقوف على تأثير المتغيرات الجديدة اقتصادياً وسياسياً في طبقة التجار ونشاطهم في مدينة القاهرة، ومحاولة فهم مدى تأثير النظم المستحدثة كالاحتكار في التجارة داخلياً أو خارجياً عليهم، وهل بالضرورة أدت إجراءات محمد علي التجارية إلى تراجع وتقلص دور التجار، خصوصاً مع حلول الدولة في تسيير الحركة التجارية بدلاً منهم.

تحاول الدراسة أيضا فهم سياسة التجار في المدينة لمواجهة الضغوط المتزايدة من الدولة للسيطرة على الموارد المالية في العاصمة، وذلك بفرض مزيد من الضرائب أو الدخول في مجال الاستثمار التجاري، وقد كان لهذا تأثيره على التجار.