«ملحمة عشق» حب وصبر يؤلمان المكائد

المصدر: القاهرة- البيان

تعد رواية «ملحمة عشق» من الروايات الحديثة التي صدرت للكاتب محمد مصطفى، وتحمل في طياتها الكثير من الأحداث والمواقف المتباينة والجاذبة للقارئ بسرديتها المتميزة، حيث نقرأ على غلاف الكتاب: «عاشا البراءة سوياً وبدأت قصة حبهما، وحالت بينهما الظروف.

وظل حبهما ينمو بداخلهما رغم قساوة الحياة، كانت له في الرأي سنداً، وفي كل ضائقة مخرجاً، الحب بينهما كان مثالاً يحتذى، ولاستحالة الارتباط؛ تزوجت بآخر لإرضاء الأهل، وتزوج هو بأخرى عرفاناً للجميل، وأخلص كل منهما لزواجه. نال كلاهما ألوان العذاب ومرارة القهر، عندما حوم فوق رأسيهما إشاعة اتهامات هما منها بريئان، وانهالت عليهما حمم غاشمة من طائر الرخ -زوجها- بقوة بطشه، وأياديه الطائلة.