«ملامح من الثقافة الإفريقية».. رحلة معرفية في القارة السمراء

المصدر: Ⅶ القاهرة- جنا حماد

هذا الكتاب هو جولة سريعة داخل القارة الإفريقية، وهو أقرب إلى بطاقة تعارف بين القارئ والقارة السمراء في مجال الأدب والفن بشكل بسيط، من خلال عدة مقالات متنوعة، تحتوي على ألوان من الفنون والثقافات والشخصيات، حاولت فيه الكاتبة سماح دياب رصد نماذج من الإبداعات الأدبية والفنية التي تنتمي إلى القارة الإفريقية.يقدم كتاب «ملامح من الثقافة الإفريقية» رصداً لبعض النماذج الإبداعية في القارة الإفريقية، حيث تؤكد المؤلفة أن القارة الإفريقية تزخر بنماذج عظيمة من الإبداعات الإنسانية.