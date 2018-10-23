«أليسا».. الفصل الأخير من حياة ملكة قرطاج

تحكي مسرحية «أليسا ملكة قرطاج» للكاتب صلاح الدين الحريري وقائع الفصل الأخير من حياة ملكة قرطاج، وكيف أنهت حياتها بطعن نفسها وهي تقول لأختها ولأدون: أليسا تعلنكما زوجاً وزوجة... ملكاً وملكة على عرش قرطاج. المسرحية هي تحليل لخلفيات أحداث تلك الفترة وشخوصها ومدى عمق فكر أليسا وبُعد نظرها.

ومن أقوالها التي تناولتها المسرحية: ليس لقطرة دم واحدة أن تراق في مملكة شيدت على هواجس الحرية.. ما موقف أليسا من قتل الأطفال؟ سأريهم أن قتل الأطفال والنساء انتقاص من كرامة الإنسان وسلب بربري لحريته.. وحدها الأجساد الحرة تلد الأحرار من رجال قرطاج ونسائها، ووحده ولعهم بالحرية سيحمي مستقبل قرطاج.