«المورد العربي».. مخزون لغوي ثري ومعاصر

قاموس عربي - عربي للإنسان المعاصر صادر عن دار العلم للملايين، للكاتب الدكتور روحي البعلبكي، يقدِّم لغة الحياة المتطوِّرة والمتجدِّدة. ويتناول اللغة بطريقة صناعة مُعجميَّة راقِيَة تتجاوب مع روح العصر ومستجِدات الحداثة مع المحافظة على أصالة اللُّغة العربيَّة.

كما أنه يَنُصُّ على أهم المُترادِفات والمفردات ذات المعاني المشترَكة أو المتقارِبة، ويشتمل على شروح وافِيَة تُبَيِّنُ مختلف المعاني المُرَقَّمة بمنهجيةٍ مُحْكَمة تنبض بالتعريفات الدقيقة وتحدِّد الدلالات المتعدِّدة، مورداً أهمَّ المفردات الخاصة ببعض البلدان العربيَّة. الكتاب يُثْرِي المخزون اللغوي والعلمي ويوسِّع آفاق القارئ في التعامل مع اللغة واستعمال مفرداتها.