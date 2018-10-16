«متأكدة من الطريق يا سارة».. متعة المعرفة بتشويق السرد

تحفل المكتبات العربية بإصدارات تخص الأطفال بالمزيد من الكتب التي تثري لغتهم وتمنحهم ثقافة ومعرفة ترافقهم في مسيرتهم العلمية والعملية، ومن تلك الإصدارات كتاب «متأكدة من الطريق يا سارة» للكاتبة نور عثمان نويري، وتحكي القصة عن الطفلة سارة التي تحبُّ مراقبة النجوم مع أخيها كريم.

وقد فوجئت عندما أخبرها أخوها بوجود أقمار صناعية تحوم حول الأرض. ماذا تفعل هذه الأقمار؟ وكيف استفادت سارة منها لزيارة أخيها في مخيّمه الكشفي؟ القصة شيّقة ممتعة، وتتميز بأسلوبها المبسط ولغتها الثرية، إضافة إلى المعلومات العلمية التي لا يستغني عنها الأطفال في ظل عصر الطوفان المعرفي الذي نعيش فيه، بطريقة سردية مسلّية ومفيدة.