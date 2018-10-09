القصة وحياة المصريين القدماء.. عادات وتقاليد ومعتقدات

لا يخلو التاريخ المصري القديم من مظاهر العظمة التي تمكن في كل ما خلّفه لنا من إرث حضاري تزداد قيمته مع مرور الزمان. انطلاقاً من ذلك، أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب «القصة وحياة المصريين القدماء» تأليف د. محمد أبو الفتوح غنيم، ويتناول العديد من قصص الحضارة المصرية القديمة، وأهم العادات والتقاليد السائدة خلال تلك الفترة.

كما يلقي الكتاب الضوء أيضاً على العديد من العادات والتقاليد والمعتقدات التي كانت سائدة في مصر القديمة، ومن بعض محتويات هذا الكتاب أسطورة إيزيس وأوزوريس وقصة الملك خوفو والسحرة وقصة الفلاح الفصيح وقصة الحق والباطل وقصة أقدار الأمير الثلاثة وغيرها.