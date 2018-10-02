«دقة الأوزان».. رحلة بحثية في معاني «أزجال ابن قزمان»

يقتفي كتاب «دقة الأوزان في أزجال ديوان ابن قزمان» للكاتب الدكتور يوسف فخر الدين، أثر الدراسات والأبحاث التي تناولت أزجال ابن قزمان، إذ قد اختلفت الجوانب وتنوّعت المواضيع التي طرقها الباحثون في دراساتهم لتلك الآداب، لغة وأوزاناً، وتأثيراً وتأثراً، فنحوا في أبحاثهم أنحاء مختلفة، وارتأوا في أصوله ونشوئه وتطوّره آراء متعددة، وادّعوا ادعاءات شتى، واحتدم الجدل وتضاربت الرؤى والآراء حولها. وفي دراسته يكرّس المؤلف معظم الدراسة للأوزان، ولأهمية صحة الوزن، ويتوقف بصورة خاصة عند مقالات اهتمت بالأوزان وبصحة ألفاظ النصوص أو عدمها، ومن خلال ذلك يوضح تأثير الوزن في قراءة مقاطع ألفاظ النصّ الذي سيعالجه.