«رشفات».. رحلة ثقافية ترتقي بالفكر في سلم العلوم

يتناول مؤلف كتاب «رشفات من رحيق كتاب» الدكتور زياد الوهر، عالماً مجهولاً يكتنفه الغموض ويلُفّه الظلام، وما إن يبدأ القارئ بتصفّحِه وقراءة محتوياته حتى ينبثق نور المعرفة ليرشده إلى الطريق ويهديه إلى ما لم يكن يعلم.

من قرأ عَلِم ومن عَلِم تميّز ومن تميّز ارتقى سلم المعرفة درجة درجة.. هذه دعوة صريحة ومباشرة للقراءة كَي نَلِجَ معاً عالماً جميلاً صنعه أبطاله بأقلامهم. إنهم أولئك المبدعون الذين سيذكرهم التاريخ بسبب إسهاماتهم خدمة للإنسانية والبشرية. لقد وضعوا ما يعرفونه وتعلّموه بين ثنايا كتبهم، خبروا الحياة بمصاعبها واقترحوا الحلول.