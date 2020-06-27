بينيلوب لايفلي.. نجاحات من أدب الأطفال إلى البالغين

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بينيلوب لايفلي، صاحبة الإنتاجات الأدبية للكبار والصغار وحاصدة جوائز «بوكر» عن روايتها «نمر القمر» وميدالية كارنيجي لمجموعة كتب الأطفال «شبح توماس كيمبي». الكاتبة البريطانية المقلدة لقب «السيد القائد لرتبة الإمبراطورية البريطانية» عام 2012 حققت أول نجاحاتها مع أدب خيال الأطفال وكللتها مع كتب البالغين.

أدب الخيال للأطفال:

1970

آستركوت

1971

الفرسان الهامسون

1973

شبح توماس كيمبي ونالت عليها ميدالية كارنيجي

1974

المنزل في حدائق نورهام

1975

صبي بلا اسم

1976

لحظة من الزمن الذي حصد جائزة روايات كوستا للأطفال

1976

زجاج النافذة الملطخ مع رسوم مايكل بولارد

1978

رحلة «كيو في 66»

1980

فاني ومعركة بوتر بيس

1981

انتقام سامويل ستوكس

1984

مشكلة التنين، مع رسوم فاليري ليتلوود

1993

أميرة بالخطأ وجودي ورخل المريخ

1994

الهر والغراب وشجرة تين البنغال مع رسوم لتيري ميلني

1995

عمت مساءً نوماً هانئاً مع رسوم أدريانو غون

1997

الضيوف الأشباح

1998

واحد، اثنان، ثلاثة.. اقفز مع رسوم جان أورميرود

1999

مشكلة التنين بنسخة جديدة منقحة ورسوم أندرو رولاند

2001

بحثاً عن وطن، قصة الإنيادة مع رسوم إيان أندرو

أدب الخيال للبالغين:

1977

الطريق إلى ليتشفيلد التي وصلت إلى نهائيات جائزة بوكر

1978

لا شيء مفقود سوى السماور وقصص أخرى، حازت جائزة آداب الفنون الشمالية

1979

كنوز الزمن حازت جائزة مجلس الفنون للكتب الوطنية

1980

يوم الدينونة

1983

السعادة المثالية

1984

الفساد ومجموعة قصص أخرى

1984

وفقاً لمارك وصلت إلى نهائيات جائزة بوكر

1986

كدسة أوراق اللعب، ومجموعة قصص قصيرة

1987

نمر القمر، التي حازت جائزة بوكر ووصلت إلى نهائيات جائزة كوستا

1989

المرور عن دار نشر أندريه دويتش

1991

مدينة العقل عن دار دويتش

1993

شقيقة كليوبترا

1996

موجة حر

1997

ما بعد الجبال الزرقاء

1998

بيت العنكبوت

2003

المصور الفوتوغرافي عن دار نشر فايكينغ

2005

اختلاق الأشياء

2007

العواقب

2009

الألبوم العائلي، وصلت لنهائيات جائزة كتب كوستا

2011

كيف بدأ كل شيء

2017

دجاجة المستنقع الأرجواني وقصص أخرى

في أدب الواقع:

1976

حضور الماضي: مقدمة لتاريخ المشاهد

1994

الدفلى، الجكراندة: إدراك الطفولة

2001

منزل مفتوح سيرة ذاتية

2013

العمونيون والسمك القافز مذكرات

2018

حياة في الحديقة، مذكرات