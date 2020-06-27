بينيلوب لايفلي.. نجاحات من أدب الأطفال إلى البالغين
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بينيلوب لايفلي، صاحبة الإنتاجات الأدبية للكبار والصغار وحاصدة جوائز «بوكر» عن روايتها «نمر القمر» وميدالية كارنيجي لمجموعة كتب الأطفال «شبح توماس كيمبي». الكاتبة البريطانية المقلدة لقب «السيد القائد لرتبة الإمبراطورية البريطانية» عام 2012 حققت أول نجاحاتها مع أدب خيال الأطفال وكللتها مع كتب البالغين.
أدب الخيال للأطفال:
1970
آستركوت
1971
الفرسان الهامسون
1973
شبح توماس كيمبي ونالت عليها ميدالية كارنيجي
1974
المنزل في حدائق نورهام
1975
صبي بلا اسم
1976
لحظة من الزمن الذي حصد جائزة روايات كوستا للأطفال
1976
زجاج النافذة الملطخ مع رسوم مايكل بولارد
1978
رحلة «كيو في 66»
1980
فاني ومعركة بوتر بيس
1981
انتقام سامويل ستوكس
1984
مشكلة التنين، مع رسوم فاليري ليتلوود
1993
أميرة بالخطأ وجودي ورخل المريخ
1994
الهر والغراب وشجرة تين البنغال مع رسوم لتيري ميلني
1995
عمت مساءً نوماً هانئاً مع رسوم أدريانو غون
1997
الضيوف الأشباح
1998
واحد، اثنان، ثلاثة.. اقفز مع رسوم جان أورميرود
1999
مشكلة التنين بنسخة جديدة منقحة ورسوم أندرو رولاند
2001
بحثاً عن وطن، قصة الإنيادة مع رسوم إيان أندرو
أدب الخيال للبالغين:
1977
الطريق إلى ليتشفيلد التي وصلت إلى نهائيات جائزة بوكر
1978
لا شيء مفقود سوى السماور وقصص أخرى، حازت جائزة آداب الفنون الشمالية
1979
كنوز الزمن حازت جائزة مجلس الفنون للكتب الوطنية
1980
يوم الدينونة
1983
السعادة المثالية
1984
الفساد ومجموعة قصص أخرى
1984
وفقاً لمارك وصلت إلى نهائيات جائزة بوكر
1986
كدسة أوراق اللعب، ومجموعة قصص قصيرة
1987
نمر القمر، التي حازت جائزة بوكر ووصلت إلى نهائيات جائزة كوستا
1989
المرور عن دار نشر أندريه دويتش
1991
مدينة العقل عن دار دويتش
1993
شقيقة كليوبترا
1996
موجة حر
1997
ما بعد الجبال الزرقاء
1998
بيت العنكبوت
2003
المصور الفوتوغرافي عن دار نشر فايكينغ
2005
اختلاق الأشياء
2007
العواقب
2009
الألبوم العائلي، وصلت لنهائيات جائزة كتب كوستا
2011
كيف بدأ كل شيء
2017
دجاجة المستنقع الأرجواني وقصص أخرى
في أدب الواقع:
1976
حضور الماضي: مقدمة لتاريخ المشاهد
1994
الدفلى، الجكراندة: إدراك الطفولة
2001
منزل مفتوح سيرة ذاتية
2013
العمونيون والسمك القافز مذكرات
2018
حياة في الحديقة، مذكرات