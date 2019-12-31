«بستان الكرز».. مرآة لتحولات اجتماعية طاحنة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

شكلت مسرحية الكاتب الروسي أنطون تشيخوف، مرآة للتحولات الاجتماعية التي عاشتها روسيا، بعد إلغاء الرق فيها عام 1861، وتدهور أوضاع الطبقة الارستقراطية، وهو يعرض بأسلوب ساخر أوضاع العقم الثقافي للأرستقراطية من خلال شخصية «مدام رانفسكايا»، المرأة التي لا تزال تعيش بأوهام الماضي، غير قادرة على التكيف مع المستجدات، فيما «بستان الكرز» يشكل رمزاً لمرور الدهر. تشيخوف أراد من المسرحية التي عرضت مئات المرات على مسارح العالم، أن تكون كوميدية بعناصر هزلية، إلا أن كثيرين اعتبروها مأساوية.