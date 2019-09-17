شيرلوك هولمز.. أسطورة التحري البريطاني

المصدر: إعداد: نهى حوّا - غرافيك : محمد أبو عبيدة

ظهرت شخصية التحري الخاص البريطاني شرلوك هولمز، التي ابتدعها المؤلف الإنجليزي سير آرثر كونان دويل، في رواية «دراسة في اللون القرمزي» عام 1887، ثم اكتسبت شعبية واسعة مع سلسلة قصص قصيرة، تدور أحداثها في فترة تشكل ذروة الإمبراطورية البريطانية، وأصبح هولمز المعروف بقوة الملاحظة وعلم الطب الشرعي والتحليل الباهر خارج المعقول، المخبر الأكثر شهرة.

وقد ترك تأثيراً عميقاً في قصص التشويق، بفضل ألوف الكتب بيد مؤلفين كثر غير آرثر كونان دويل نفسه، صورت هولمز وصديقه الدكتور واتسون، وهما يعملان على حل القضايا الشائكة، وهي قصص تم تحويلها على مدى مئة عام إلى مئات الأنواع الأدبية.