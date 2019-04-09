«سوق الأضاليل».. صورة ساخرة ممزوجة بالإدانات

المصدر: إعداد: نهى حوّا

«فانتي فير» أو «سوق الأضاليل» وفقاً للترجمة العربية، عنوان رواية للكاتب الإنجليزي وليم ثاكري تسخر من أرستقراطية المجتمع البريطاني وطبقاته الميسورة في بدايات القرن الــــــ 19، حيكت شخصياتها بأشكال تفتقر إلى البطولة في لهاثها للترقي الاجتماعي واستحواذها على الثروات، وترسم نظرة كئيبة للمجتمع عبر تتبعها حياة امرأتين مختلفتين لأبعد حدود، الرواية حققت نجاحاً كبيراً في عصرها، وشكلت إلهاماً للعديد من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة.