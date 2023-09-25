«غضب الأنين» سيرة روائية لحياة جبران مسعود

المصدر: بيروت - البيان

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تسرد رواية «غضب الأنين»، سيرة حياة ومحطات الكاتب والأكاديمي اللبنانيّ جبران مسعود، حيث يحكي في العمل الذي يصدر قريباً عن دار هاشيت أنطوان/نوفل، شذرات من محطات حياته وإبداعه، في قالب روائي، يصور لنا فيه المؤلف حياته بأسلوب روائي، فلا يلتزم باعتبارات الزمان والمكان، بل يسرد محطات ولحظات مرّ بها، ومرّت به في حياته الطويلة الغنية.

وهو «مازن»، الشخصية الرئيسة في النص، الصبي الذي عاش الانتداب ومقاومته، والشاب الذي شهد الفورات القومية والوطنية، والأستاذ الذي خرّج من بين يديه تلامذة أصبحوا رجال الغد، والرجل الذي تفرّغ لحبّ اللغة، وإغناء المكتبة العربية بكتبٍ وأبحاثٍ عن علومها، وفي النهاية، المسنّ المتأمّل، الذي يرقب مشاهد حياتية متنوعة.

وجدير بالذكر، أن جبران مسعود، وُلدَ في بيروت عام 1930. ونال في عام 1950 شهادة بكالوريوس في الأدب العربيّ والتَّاريخ، ثم شهادة أستاذ في العلوم عام 1953 من الجامعة الأمريكيّة في بيروت.

وشغل عدّة مناصب خلال مسيرته المهنيَّة، أبرزها: أستاذ الأدب العربيّ والفلسفة الإسلامية والتاريخ والجغرافيا في الإنترناشيونال كولدج في بيروت، ومدير الدروس العربية في القسم الفرنسيّ فيها، وأستاذ الفلسفة الإسلامية في صفّ الفرشمن في الجامعة الأمريكية ببيروت، التي حاضر في دوراتها التأهيلية للأساتذة العرب.

له مقالات وأبحاث في الصحف اللبنانية، ومحاضرات في الأندية الأدبيّة. أمّا مؤلَّفاته فتشمل عدداً من الدّراسات الأدبيَّة والتَّاريخيَّة واللُّغويَّة، وبعض الكتب في القصّة والرواية. نال جوائز وأوسمة، تقديراً لجهوده في مجال التعليم والأدب، منها: جائزة «أصدقاء الكتاب» (1964 - 1965)، عن أفضل كتاب لبنانيّ (معجمه «الرائد»)، ووسام الأرز الوطنيّ (1970).