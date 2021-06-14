سيرة بانكسي في كتاب للأطفال

المصدر: إعداد: نهى حوّا

صدرت، أخيراً، سيرة حياة لفنان الشارع الغرافيتي، بانكسي، في كتاب موجه للأطفال من 48 صفحة، بعنوان «جدران بانكسي الغرافيتي ولم يكن آسفاً».

الكتاب يقدم نبذة عن حياة الفنان موضحاً بالتفاصيل الحساسيات الجمالية في أعماله، مستعرضاً في سياق ذلك حياته المهنية الغامضة التي استمرت لعقود، ماراً على مشروعه الفني المؤقت «ديسمالاند» الذي نظمه في منتجع ويستون بسومرست إنجلترا في تحول شرير لديزني لاند، وأعماله عن الفئران التي تندفع وتختبئ وتثير الضجة كما تفعل رسوماته، هذا عدا سلسلة الرسائل السياسية العلنية التي تنضح بها أعماله. صدر الكتاب عن دار نشر «فايدون» وهو الرابع بين سلسلة أنجزها جيلبرتي ترصد إرث بعض الفنانين المشهورين من أمثال، اليابانية يايوي كوساما والأمريكي جاكسون بولوك والفرنسي إيف كلاين.