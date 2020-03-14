ذئب البوادي.. رحلة في أعماق النفس البشرية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بعبارات شاعرية، يرسم الروائي الألماني السويسري، هرمان هيسه، في روايته «ستبنوولف» أو «ذئب البوادي»، الأزمة النفسية لرجل في منتصف العمر، والصراع الدائر بين طبيعتين تتملكانه، إحداهما روحية والأخرى حيوانية عدوانية، في مخطوطة يقوم يسردها أحد معارفه الذي يشبهه في مزاجه وأذواقه في الموسيقى والأدب.

وبتفحص ذاتي وتأمل في النفاق الفكري للعصر، يعرفنا الكاتب على البطل هاري هالر، الغارق في غربة عن مجتمعه من أوساط الطبقة الوسطى، قبل انتقاله في رحلة استكشاف ذاتي تجمع بين الواقعية والسوريالية إلى ما يعرف بـ «المسرح السحري» ومراياه المتعددة.

الرواية الصادرة عام 1927، تركت تأثيراً في الثقافة الشعبية. لكنها تعرضت لانتقادات بسبب موضوعاتها وأفكارها التشاؤمية، وقد اعتبر الكاتب أن الناس أساؤوا تفسيرها بالتركيز على المعاناة والبؤس دون الانتباه إلى احتمال التجاوز والشفاء.