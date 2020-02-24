«في البلكونة».. نصائح قيمة نحو النجاح والسعادة

المصدر: القاهرة - البيان

هذا الكتاب يستعرض عدداً من النصائح القيّمة نحو النجاح والسعادة وغيرها من القيم الإيجابية التي جاءت نتاج العديد من المواقف المشابهة لأشخاص آخرين مروا بها في حياتهم. الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «في البلكونة»، لخبيرة التنمية البشرية الكاتبة منى القصاص، تشير مؤلفته إلى«أن هناك كثيرين ممن يحاولون البحث داخل ذواتهم عن نقطة تحول يصنعون بها هذا الفارق الإيجابي في حياتهم لكنهم لم يستطيعوا هذا بمفردهم، لذلك جاءت تجربة «في البلكونة»، ليساعدك على تخطي هذه الصعاب التي نمر بها ومواجهتها بل وتغيير مسارها من خلال قراءة مواقف مشابهة لها في حياة الآخرين، كذلك لتدريبك على استغلال الفرصة الجيدة التي ربما تأتي للشخص فينا لمرة واحدة والتي من شأنها تغيير مجرى الحياة بشكل كلي لذلك أنا سعيدة بإنجاز هذا الكتاب الذي لقي صدى جيداً حتى الآن، حيث يعد خطوة إيجابية نحو حياة أكثر سعادة».

والهدف الرئيسي من الكتاب هو تدريب القارئ على استغلال الفرصة الجيدة التي ربما تأتي للشخص لمرة واحدة، والتي من شأنها تغيير مجرى الحياة بشكل كلي، كما تطرح الكاتبة في النهاية رؤيتها الإيجابية في ترجمة شفرات الرسائل التي يمنحها الله لك نحو مستقبل أفضل.

كما تطرح الكاتبة فى النهاية رؤيتها الإيجابية فى ترجمة شفرات الرسائل التى يمنحها الله لك نحو مستقبل أفضل. وللمؤلفة كتاب بكره (تفاءل اليوم لتجد غدك) كتاب متخصص فى التنمية البشرية عن التفاؤل، ولها خبرات عملية كبيرة، حيث عملت كمدربة فى مجال إدارة الأعمال و التنمية البشرية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة ، منذ 2008حتى2012. كما عملت في الامم المتحدة لرعاية اللاجئين فى مصر كمدربة ومستشارة ادارة اعمال . وعملت كمدرب و محاضر في العديد من الجامعات في مصر.