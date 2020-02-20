«البحث عن المتاعب» فنون وقوالب صحفية

المصدر: دبي - البيان

يثري كتاب «البحث عن المتاعب»، للكاتب والصحافي الدكتور موسى برهومة، المكتبة والثقافة الإعلامية العربية ويمثل مرجعاً لطلبة الصحافة والإعلام، ومُحبي هذه المهنة. فالكتاب الذي صدر أخيراً، عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع بعمّان، وجاء في خمسة فصول، إذ يتناول: الفنون الصحافية بأنواعها كافة.

ويتحدث المؤلف في الكتاب، عن مهارات كتابة العنوان الصحافي (المانشيت)، وشرح الصور والتعليق عليها، فضلاً عن ضبط اللغة الصحافية، من خلال إيراد علامات الترقيم الأساسية في الكتابة.

ويحكي بالفصول الأخرى عن الكتابة للإذاعة والتلفزيون، وأخلاقيات الإعلام وضوابطه، و«فوبيا الإعلام»..وغير ذلك من المسائل. يذكر أن برهومة يعمل أستاذاً للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي، وما زال يشتغل في الصحافة التي انطلقت خطواته الأولى في بلاطها عام 1985