المهرجان الوطني للتسامح يحتفي بالاستعداد للخمسين

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن اجتماع قيادات فكرية وروحية من مختلف دول العالم ضمن أنشطة المهرجان الوطني للتسامح يأتي للاحتفاء بالقيم المشتركة التي تجمع بيننا كأعضاء في عائلة إنسانية واحدة بكل تنوعنا والاختلافات بيننا، كما أنه يأتي تأكيداً على أهمية الحوار الدولي والتفاهم العالمي، تعبيراً عن آمالنا الجماعية وتطلعاتنا لمستقبل أفضل وأكثر معرفة وتسامحاً وازدهاراً لعالمنا.

جاء ذلك خلال مشاركة بجلسة (التسامح والاستعداد للخمسين) التي نظمتها وزارة التسامح والتعايش على هامش فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، وحضرها عدد كبير من المفكرين العالميين والقادة الروحيين من مختلف دول العالم، لمشاركة الإمارات احتفالاتها بالتسامح، ومنهم سادجورو جي - جاجي فاسوديف حول القوة في الإيمان، والدكتورة فراوكه هيرد باي، وسوراندير سينغ كانداري، داني فرحة، وهيماكشي شاستري (حفيدة رام بوكساني)، آيان خان، مؤسس ومدير مؤسسة «الدرسات المستقبلية».

وأضاف معاليه: «أن اللقاء عبر الإنترنت فرضته جائحة، كوفيد - 19 ومع ذلك، ومن خلال إمكانات التكنولوجيا، يمكننا أن نتشارك الحوار الذي يعد مؤشراً على مهرجاننا هذا العام، ونعتز كثيراً بتنظيم وزارة التسامح والتعايش هذا المهرجان الوطني السنوي احتفالاً بإرث الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان قائداً تاريخياً أثبتت حكمته ورؤيته أنه من خلال التفكير والعمل المشترك بين مختلف الدول والشعوب، يمكننا الوصول بشكل جماعي إلى الوعد الذي يقدمه الإبداع البشري لمجتمع عالمي مسالم ومزدهر.

وأوضح معاليه أن وزارة التسامح والتعايش تنظم هذا المهرجان السنوي للتذكير بأن دولة الإمارات ملتزمة بنموذج طموح للتسامح يمكن من خلاله بناء مجتمع عالمي سلمي وتعددي ومزدهر، مؤكداً أن التسامح الإماراتي ساهم في النمو اقتصادياً مصحوباً باستقرار اجتماعي وسياسي، مع توسيع الفرص باستمرار للمواطنين والمقيمين في بلدنا.

تقدير

ومن جانبه قال - جاجي فاسوديف» إن الحياة هي الأعلى قيمة على الإطلاق لأن الإنسان إذا لم يجدها كذلك، فسيجد الكثير من الأسباب لإنهائها، ومن هذا المنطلق يجب الإيمان بحق الجميع في الحياة، بل وتقدير حياتهم ودعمهم للحفاظ عليها، حتى نتمكن من تصديق ما نؤمن به، وفي هذه الحالة لن يمثل أحدنا تهديداً لحياة الآخر أبداً.

تجربة

وفي كلمتها قالت الدكتورة فراوكه باي «إن تجربة الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية هي تجربة ملهمة للعالم أجمع ليس فقط لأنها استطاعت أن تنجح باتحادها على المستوى السياسي والاجتماعي، بل لأنها اعتمدت قيماً إنسانية راقية جعلتها سبيلاً للحياة داخل مجتمعاتها قائلة»وأنا أهدي لهذا المجتمع كافة كتبي ومقالاتي الأكاديمية ومساهماتي التي قدمتها على مدى 4 عقود داخل الإمارات«.

وقال داني فرحة مؤسس بيكو كابيتال» أن تكون واحداً من أبناء الإمارات، هو أكثر من مجرد امتلاك جواز سفر، فإن الأمر يتعلق بكيفية تربيتك على التصرف، وكيف تتصرف، ونظام القيم الخاصة بك، والحكم الجيد، والقيام بما هو صحيح، وليس فقط ما هو مفيد. وأيضاً الولاء للإمارات العربية المتحدة وشعبها في هذا البلد الرائع وكيف تفكر الإمارات في الإنسانية.

فخر

وأكدت هيماكشي شاستري "أنا فخورة كمقيم من الجيل الثالث في الإمارات، لأن علاقتي بالإمارات العربية المتحدة هي بالتأكيد علاقة عزيزة جداً على قلبي، فبرغم من أنني أبلغ من العمر 14 عاماً فقط، فقد سمعت القصص، وسافرت خلال الرحلات داخل الدولة، وكان لدي لمحات تاريخية عن ثقافة الإمارات العربية المتحدة الجميلة والمتسامحة منذ أكثر من 60 عاماً من خلال عيون جدي.

تنوع

أكد سوريندر سينغ كندهاري رئيس مجلس إدارة المعبد السيخي بدبي أنه خلال الـ44 عاماً الماضية، رأى الكثير من التنمية والحب والتسامح بين مجتمعات متنوعة من مختلف أنحاء العالم تعيش في الإمارات العربية المتحدة، يجمعها التعاون والاحترام المتبادل والعيش المشترك وفق قوانين يحترمها الجمي.

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